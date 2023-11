Bójka w pizzerii w Sochaczewie. 11 osób z zarzutami

11 osób usłyszało zarzuty uszkodzenia mienia i udziału w bójce, do której doszło podczas przyjęcia urodzinowego w jednym z lokali gastronomicznych w Sochaczewie – poinformowała we worek rzeczniczka miejscowej policji asp. Agnieszka Dzik. Mundurowi ustalili, że część osób uczestniczących w bijatyce jest związana ze środowiskiem pseudokibiców. Podejrzani mają od 15 do 22 lat.