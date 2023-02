Znajdź Jacka i zwyciężaj. Powstała gra karciana o Siedlcach Aneta Borkowska 22.02.2023 21:41 „PiotruśJacuś” to nowa gra karciana, która powstała w Siedlcach w związku z rocznicą ustawienia pierwowzoru figury Jacka na szczycie siedleckiego ratusza. W tym roku mija 255 lat od tego wydarzenia, stąd ten dość nietypowy sposób upamiętnienia.

Gra karciana o Siedlcach (autor: Pani Przewodnik/Facebook)

– To są nasze najstarsze zabytki: kościół, ratusz, skwer imienia generała Tadeusza Kościuszki, pozostałości bramy, pałac Ogińskich, dawna tak zwana hala targowa, budynek więzienia i oczywiście siedlecka katedra – mówi przewodnik i twórca gry Natalia Zyśk.

W karty można grać na pięć sposobów. Są takie dedykowane dorosłym, młodzieży, ale też takie, w które zagrają już kilkulatki. – Rozkłada się tak zwanymi pleckami do dołu i odsłania się poszczególne karty. Kto odsłoni parę, ten ją zabiera i zgarnia punkt. Gracz z największą liczbą par wygrywa, a Jacuś trochę miesza. Gdy się go znajdzie, to oprócz dwóch odsłoniętych kart można odsłonić jeszcze cztery – wyjaśnia Zyśk.

Grę można za darmo pobrać z profilu Pani Przewodnik i wydrukować. Są tam także opisy zasad oraz plansza, z której można zrobić pudełko.

