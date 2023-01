Zimno w szkołach w weekendy i nowe lampy ledowe. Gmina Siedlce szuka oszczędności 10.01.2023 13:53 W tym roku zgodnie z rządowym rozporządzeniem samorządy muszą zmniejszyć zużycie energii o minimum 10%. Zimno w szkołach i świetlicach, wymiana lamp na ledowe czy wygaszanie świateł w szkołach i urzędach. To sposoby Siedlec na oszczędności.

RDC

- Oszczędności na ogrzewaniu gazem to w sumie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie - mówi wójt Henryk Brodowski.

- Jeżeli świetlice są nieczynne w weekendy to panie, które tam pracują, mają utrzymywać temperaturę 10-12 stopni. To samo dotyczy szkół. Już w niedzielę wieczorem konserwator przychodzi i kurkiem podkręca temperaturę - dodaje Brodowski.

- Będziemy też wymieniać lampy uliczne - dodaje wójt Henryk Brodowski.

- W tym roku wymienimy 450 lamp, zostanie nam jeszcze na całej gminie tych lamp sodowych z 500, a reszta już są ledowe. Mimo że my co roku nowych latarni stawiamy w granicach 150-200 na tych nowych ulicach, to rachunki nam nie wzrastają, a wręcz spadają - mówi wójt.

Samorząd liczy na oszczędności na ogrzewaniu rzędu kilkudziesięciu, a na oświetleniu - przynajmniej dwustu tysięcy złotych w skali roku.

