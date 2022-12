Zamiast do sortowni - "w komin"? Mniej odbieranych śmieci w Siedlcach Beata Głozak 28.12.2022 19:39 W Siedlcach drastycznie spada ilość odbieranych śmieci segregowanych, średnio o 10 procent – wynika z danych Zakładu Utylizacji Odpadów. Tendencja utrzymuje się od końcówki września, gdy ruszył sezon grzewczy – mówi prezes spółki miejskiej Paweł Olszewski.

Zamiast do sortowni - "w komin"? Spada ilość odbieranych śmieci w Siedlcach (autor: pixabay)

- Co to może oznaczać? Nie chcę być tutaj prorokiem, ale prawdopodobnie wszystko zostaje spalone w przydomowych gospodarstwach, w piecach przydomowych. Nie trafia to do nas na sortownię, tylko trafia po prostu w komin, żeby ogrzać domostwo - tłumaczy Paweł Olszewski.



Problemu spalania śmieci w piecach nie widzi jeszcze straż miejska. Funkcjonariusze nie odnotowali w ostatnim czasie większej liczby interwencji. Jeśli do nich dochodziło – nie było nieprawidłowości.

