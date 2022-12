Wyjątkowy prezent dla specjalnego ośrodka dla dzieci od producenta pociągów

Wyjątkowy prezent dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach – trafił tam bezpieczny i kolorowy bus do przewozu osób niepełnosprawnych. Dziewięcioosobowy pojazd pozwoli dowieźć dzieci i młodzież na zajęcia do ośrodka, a także do specjalistycznych poradni oraz na wycieczki.