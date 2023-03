Wiosna na Mazowszu tuż-tuż. W powiecie siedleckim jest już pierwszy bocian Beata Głozak 10.03.2023 09:07 Mieszkańcy powiatu siedleckiego w końcu się doczekali. Na gniazdo w Brzozowie w gminie Suchożebry przyleciał pierwszy bocian. – Nic nie wskazuje na to, aby ptak zimował w Polsce – mówi ornitolog i prezes Grupy EkoLogicznej Ireneusz Kaługa.

Bociany w powiecie siedleckim (autor: Grupa EkoLogiczna)

Ireneusz Kaługa podkreśla, że pojawienie się ptaka, to zwiastun nadchodzących powrotów pozostałych.

- Musimy pamiętać o dwóch faktach. W promieniu siedmiu powiatów, czyli na dużym obszarze nie zimował żaden bocian, którego możemy potwierdzić, więc na pewno nie jest to bocian z bliska. Poczekajmy, co się zadzieje, jak będą przelatywać kolejne bociany. Przelot trwa w najlepsze. Jeżeli to rzeczywiście bocian z Afryki, to spodziewamy się, że każdego dnia będą się zjawiać nowe bociany - tłumaczy.







W ciągu ostatnich 3 lat gniazdo, które zajmowane było jako pierwsze, mieści się w Golicach w gminie Siedlce.

