Wigilia dla potrzebujących w Siedlcach już jutro. „Zapraszamy wszystkich” Beata Głozak 22.12.2022 17:41 Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią siedlecka Caritas zaprasza do udziału w wigilii dla potrzebujących. Zaplanowano ją na najbliższy piątek 23 grudnia. – Będziemy czekać na osoby samotne, z trudnościami finansowymi – mówi dyrektor organizacji ks. Paweł Zazuniak.

Wigilia dla potrzebujących w Siedlcach (autor: Caritas Diecezji Siedleckiej)

– Zapraszamy wszystkich tych, którzy nie mają się z kim spotkać w ten dzień wigilijny, ale też tych, których nie stać na to, by przygotować świąteczne potrawy. Nie chcę przekonywać, że będzie nie wiadomo co. Pierwsze, co chcemy zapewnić, to spotkanie, na którym razem będziemy mogli połamać się opłatkiem – zaprasza ks. Zazuniak.

– Nie wiem, czy damy radę przygotować te dwanaście dań, ale myślę, że będzie blisko. Na pewno chcemy zachować tradycję, aczkolwiek bardziej skupiamy się na tym, żeby były ciepłe posiłki, ale będzie i ryba w różnych postaciach – dodaje kapłan.

Wigilia dla potrzebujących rozpocznie się o godz. 11:00 w centrum charytatywnym przy ul. Biskupa Świrskiego. Potrawy na stół przygotuje m.in. sekcja gastronomiczna Centrum Integracji Społecznej.

Czytaj też: Środowiskowy Dom Samopomocy powstanie w Przasnyszu