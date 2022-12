Wiemy, kiedy wyrok ws. komendanta straży miejskiej w Siedlcach Beata Głozak 08.12.2022 15:09 Ogłoszenie wyroku ws komendanta siedleckiej straży miejskiej odroczone na 14 grudnia. Tak zdecydował sąd rejonowy w Siedlcach. Wczoraj odbyła się ostatnia rozprawa w sprawie Sławomira G. Mężczyzna został oskarżony o fałszowanie dokumentów.

Straż Miejska w Siedlcach (autor: UM Siedlce)

– Miał nie stawiać się w pracy, ale podpisywać listy obecności – tłumaczy prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak. - Komendant wprowadzał w błąd swojego pracodawcę w ten sposób, że nie było go w pracy, a inna osoba przykładała kartę do czytnika. Komendant pojawiał się poza godzinami swojej pracy. Komendant nie przyznał się do zarzucanego mu czynu - mówi.





Zawiadomienie do prokuratury złożył w połowie tego roku jeden z pracowników. Do czasu wyjaśnienia sprawy Sławomir G. został zawieszony przez prezydenta. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

