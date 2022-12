W piątek zbiórka żywności w diecezji siedleckiej Beata Głozak 01.12.2022 20:33 Kolejna edycja zbiórki żywności pod hasłem „Tak, pomagam!” na terenie siedleckiej diecezji. Organizuje ją Caritas. W wielu sklepach będzie można podzielić się zakupami, które trafią do potrzebujących na święta.

- W akcji wesprze nas 64 partnerów – informuje koordynatorka akcji, Marta Próchnicka. - Są to parafialne zespoły Caritas i szkolne koła. Nasi wolontariusze będą zbierać żywność w 132 sklepach na terenie diecezji. To 8 większych sieci handlowych i bardzo duża liczba małych, osiedlowych sklepików - tłumaczy.

Do koszyków będzie można wrzucać produkty z długim terminem przydatności do spożycia.

– Zebrane rzeczy trafią do potrzebujących – przypomina dyrektor siedleckiej Caritas, ks. Paweł Zazuniak. - To będą jak zawsze osoby samotne, chore, seniorzy, rodziny w trudnej sytuacji, ciągle dzielimy się też z bezdomnymi, osobami, które na bieżąco do nas trafiają - wyjaśnia.

Zbiórka w najbliższy piątek i sobotę. Początek od samego rana.

