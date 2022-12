Uczniowie z Siedlec skonstruowali maszynę do grania kolęd Beata Głozak 20.12.2022 22:49 „Przybieżeli do Betlejem” w wersji mechatronicznej? Czemu nie – postarali się o to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach, którzy wykonali znaną kolędę na stworzonej przez siebie maszynie.

3 Uczniowie z Siedlec skonstruowali maszynę do grania kolęd (autor: RDC)

– To kreatywne podejście do naszej kultury – mówi nauczycielka uczniów z Siedlec Ewa Nowak. – Mamy sprężarkę, która daje powietrze pod ciśnienie. Ono zaś trafia pod zawory, które w odpowiednich momentach przekazują je do fletów. Działaniem tych zaworów steruje sterownik. Musieli napisać program, który steruje tymi zaworami – wyjaśnia.

– W rozpisaniu nut na język maszyny pomógł nam muzyk – przyznają Dawid Koryciński i Mateusz Majewski. – Jak już mieliśmy nuty i rozpisane czasy, jakie natężenie powietrza, by dźwięk nie był za niski czy za wysoki, zaczęliśmy pisanie programu. Początek był najtrudniejszy – przyznają.

Ostatecznie mechatronicy zaaranżowali dwa utwory: „Przybieżeli do Betlejem” na flety proste i „Gore gwiazda Jezusowi” na keyboard.

Źródło: RDC Autor: Beata Głozak/PA