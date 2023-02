Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i bezpłatne porady specjalistów Beata Głozak 20.02.2023 18:49 Ruszył Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku 24 lutego na takie osoby czekają bezpłatne porady specjalistów. W Siedlcach to między innymi Okręgowy Ośrodek Pomocy prowadzony przez Caritas.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (autor: Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Caritas)

– Osoby, które się do nas zgłaszają, to przede wszystkim osoby z tak zwanej przemocy domowej, ale również w związku z bójkami, rozbojami, niealimentacjami, oszustwami, groźbami karalnymi. Każdy może przyjść do nas – mówi koordynatorka ośrodka w Siedlcach Edyta Struk-Semeniuk.

Jedną z osób, która korzysta z pomocy ośrodka, jest pani Marzena, ofiara przemocy psychicznej. – Byłam w innych ośrodkach, gdzie w ogóle mi nie pomogli. Jak była mowa o tym, że chcę popełnić samobójstwo, to pani powiedziała: godzina minęła, dziękuję i do widzenia. Dlatego szukałam innego ośrodka i znalazłam właśnie w Siedlcach, gdzie są specjaliści z prawdziwego zdarzenia – opowiada pani Marzena.

Szczegółowe informacje o Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem są dostępne na stronach internetowych policji, prokuratur, sądów, a także ministerstwa sprawiedliwości – na tej ostatniej znajduje się również baza 300 placówek wsparcia finansowanych przez resort.

