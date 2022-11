To szansa, by na chwilę zapomnieć o dramacie wojny. Ukraińskie dzieci na koloniach w Węgrowie. Olga Kwaśniewska 07.11.2022 12:18 W Centrum Dialogu Kultur rozpoczęły się kolonie dla najmłodszych z dotkniętego wojną kraju. Przyjechało piętnaścioro dzieci ze wschodniej Ukrainy.Turnus potrwa 10 dni.

Kolonie dla dzieci z Ukrainy (autor: fb/Centrum Dialogu Kultur)

Centrum zadbało nie tylko o wypoczynek dla dzieci. - Będą też liczne atrakcje. Między innymi wyjazdy do Warszawy i zwiedzanie okolicy - mówi dyrektor Centrum Marek Sobisz.



- Organizatorem wypoczynku jest Stowarzyszenie Klasztor Węgrów - Centrum Dialogu Kultur, które zaprosiło do Węgrowa do Centrum Dialogu Kultur, gdzie znajduje się doskonała baza. Z jednej strony noclegowa, ale też infrastruktura. Jest muzeum, różnego rodzaju sale warsztatowe - to wszystko będzie się tu odbywało. Jest to możliwe dzięki wsparciu, dzięki dofinansowaniu z rezerwy Prezesa Rady Ministrów - dodaje dyrektor.



W ten sposób Centrum Dialogu Kultur chce dać dzieciom namiastkę bezpieczeństwa i normalności. Kolonie to też szansa, by choć trochę poznać polską kulturę i język - mówi jedna z uczestniczek.

TŁUMACZENIE: To moje pierwsze takie wakacje w Polsce, choć ostatni raz byłam tu już od maja do lipca. Bardzo dziękujemy Polsce i Polakom, jesteśmy wdzięczni za pomoc wysyłaną do nas, gdzie potrzebujemy jej najbardziej. Dla nas to nowe i ciekawe. Będziemy modlić się tutaj o to, by w Ukrainie nie było wojny - mówi jedna z uczestniczek kolonii.

Centrum Dialogu Kultur już planuje organizację kolejnych turnusów.

