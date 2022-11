Służby w gotowości. Jest nakaz poszukiwania nożownika z siedleckiej galerii handlowej Olga Kwaśniewska 28.11.2022 17:33 Prokuratura z Siedlec wydała nakaz poszukiwania nożownika z galerii handlowej. Chodzi o 25-letniego Damiana S., który 23 września brał udział w bójce. Komunikat trafił do służb w całym kraju - informuje prokurator Katarzyna Wąsak.

Policja (autor: Polska Policja)

- Informacja ta dotrze do wszystkich jednostek policji i wszystkie jednostki policji będą zobowiązane poinformować, jeżeli taki człowiek zostanie zatrzymany. Jeżeli poda gdzieś swoje dane to zostanie tutaj wezwany do prokuratury. Jeżeli zostanie taka osoba wylegitymowana, to natychmiast nas informują, że taka sytuacja miała miejsce - tłumaczy Wąsak.



Chodzi o ostatniego z czterech uczestników bójki z użyciem noża, do której doszło pod siedlecką galerią handlową 23 września. Damian S. uciekł z miejsca zdarzenia.

Trzej pozostali mężczyźni w wieku od 19 do 26 lat usłyszeli zarzuty udziału w bójce lub udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Wszystkim grozi do 8 lat więzienia.

