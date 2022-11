Siedleckie UPH jednak bez nauki zdalnej. Studenci z dłuższą przerwą na święta Beata Głozak 30.11.2022 18:44 Zamiast zdalnych zajęć – dłużej wolne. Władze siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego zrezygnowały z wprowadzenia nauki na odległość na przełomie grudnia i stycznia. Jeszcze w ubiegłym tygodniu w ten sposób uczelnia chciała zaoszczędzić na utrzymaniu.

Bez zdalnej nauki na UPH w Siedlach (autor: UPH)

– Ostatecznie wybraliśmy inne rozwiązanie – informuje rzeczniczka UPH Beata Gałek. - Podjęliśmy decyzję o wydłużeniu przerwy świątecznej do 8 stycznia, co pozwoli nam wydłużyć najciemniejszy i najzimniejszy czas pod względem zużycia energii. Uczelnie zostały objęte ustawą o zamrożeniu cen energii, otrzymaliśmy dodatkowe środki z ministerstwa. To pozwoliło na takie optymistyczniejsze spojrzenie na sytuację budżetową - wyjaśnia.



Taka decyzja władz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego automatycznie przedłuża o tydzień semestr zimowy oraz przesuwa początek i koniec semestru letniego.

