Siedlecka policja przestrzega: informacja o zgwałconej nastolatce to próba wyłudzenia Iwona Rodziewicz-Ornoch 31.07.2023 21:55 Policja nie potwierdza informacja dotyczącej zgwałconej nastolatki na jednej z siedleckich klatek. Jednocześnie ostrzega - krążący w mediach społecznościowych post może służyć do wyłudzania danych do logowania.

Siedlecka policja ostrzega przed próbą wyłudzenia (autor: Policja w Siedlcach)

„Informacja, która pojawiła się w ostatnich dniach na różnych forach i grupach, dotycząca nastolatki zmuszonej do stosunku seksualnego na jednej z siedleckich klatek schodowych, jest informacją niepotwierdzoną. Policja nie publikowała wizerunku sprawcy takiego zdarzenia, ani też nie udostępniała filmu” - poinformowała siedlecka policja.

- Policja nie publikowała wizerunku sprawcy takiego zdarzenia ani też nie udostępniała filmu. Strona ta służy najprawdopodobniej do wyłudzenia danych osobowych lub też do wyłudzenia logowań do Facebooka - mówi Barbara Jastrzębska z siedleckiej komendy.



- Podejrzenia wzbudza już sam autor informacji o rzekomo zgwałconej nastolatce - dodaje Jastrzębska. - Dostawa-dronem.pl. Już to sugeruje nam, że jest to jakaś podejrzana strona. Żeby móc obejrzeć filmik, trzeba podać swój adres mailowy, zalogować się przez Facebooka. Najprawdopodobniej podanie tych danych spowoduje, że przestępcy przejmą naszego Facebooka. Zaobserwowaliśmy też, że mamy zwiększoną liczbę osób oszukanych na BLIK-a - wyjaśnia.



Od niedzieli do siedleckiej komendy wpłynęło kilka powiadomień o usiłowaniu wyłudzenia.

