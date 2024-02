Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w Siedlcach. Do kiedy składać wnioski? Beata Głozak 16.02.2024 22:13 Pomogą w codziennych obowiązkach, zawiozą dziecko do specjalisty czy do szkoły — Siedlcach ruszyła kolejna edycja programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Jeszcze przez dwa tygodnie można złożyć wniosek o przydzielenie pomocy asystenta osobistego.

Do 1 marca czas na złożenie wniosku o przydzielenie pomocy asystenta osobistego (autor: pexels)

Osoby z niepełnosprawnością i rodzice dzieci z niepełnosprawnościami z Siedlec mają czas do 1 marca na złożenie wniosku o przydzielenie pomocy asystenta osobistego.

Asystent to osoba, która pomoże w codziennym funkcjonowaniu na przykład przy załatwianiu spraw w urzędzie, wyjściu do lekarza czy przy zrobieniu zakupów.

Magdalena Mróz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zapewnia, że taka pomoc się sprawdza.

— Mieliśmy wiele przypadków, gdzie po prostu osoby były uziemione w mieszkaniu, a kiedy był asystent, to osoba zaczęła uczestniczyć w życiu społecznym, przemieszczała się z punktu A do punktu B, chodziła na zakupy. Takie osoby nawet wychodzą do kina — mówi Mróz.

Asystent wesprze też rodziców – może zaprowadzić dziecko z niepełnosprawnościami do przedszkola czy na rehabilitację. W tym roku programem objętych ma być 71 osób w tym 13 dzieci do 16 roku życia. Samych asystentów ma być 38.

Wnioski o udział w programie należy pobrać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub z jego strony.

