Remont szpitala w Rudce z problemami. Wzrosną koszty modernizacji Olga Kwaśniewska 29.11.2022 14:39 Problemy z remontem szpitala w Rudce. Podczas prac w drugim i trzecim skrzydle szpitala okazało się, że część stropów nie nadaje się do użytku. Trzeba je wzmocnić lub wybudować od nowa. To oznacza wzrost kosztów inwestycji.

Rosną koszty szpitala w Rudce (autor: Szpital w Rudce)

- Modernizacja lecznicy trwa od ponad roku, a jej koszty rosną - przyznaje prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Marcin Kulicki. - Ten wzrost cen oczywiście w przypadku Rudki jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze wzrost z powodu tego co dzieje się wokoło, ale też jak to przy remoncie kapitalnym tak starego budynku wyszło wiele rzeczy, które nie były przewidziane w przetargu i też musieliśmy dopłacić, żeby robota była zrobiona na wysokim poziomie - tłumaczy.





W szpitalu będzie nowoczesny oddział pulmonologiczny i centrum rehabilitacji oddechowej. Gotowa jest już tężnia solankowa, będzie także powrót historycznych leżakowni, które działały w Rudce sanatoryjnej w XX wieku.

- Przed nami jeszcze kolejne sześć miesięcy utrudnień - tłumaczy Kulicki. - W tej chwili część budynku została oddana do użytku, w związku z tym pacjenci już są alokowani w tej nowej części. Natomaist pozostałe dwie, to jedna będzie oddana pod koniec roku, a trzecia do końca pierwszego kwartału kolejnego - wyjaśnia.

Koszt całej inwestycji już teraz szacowany na około 90 mln zł. Początkowo był szacowany na 75 mln zł.

