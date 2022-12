Postępowanie ws. komendanta straży miejskiej z Siedlec umorzone warunkowo Beata Głozak 14.12.2022 15:34 Jest wyrok ws. komendanta straży miejskiej w Siedlcach. Postępowanie przeciwko Sławomirowi G. zostało warunkowo umorzone na rok – zdecydował dzisiaj sąd rejonowy.

Straż Miejska w Siedlcach (autor: UM Siedlce)

- To oznacza, że w świetle prawa komendant nie jest skazany - wyjaśnia prokurator rejonowa, Katarzyna Wąsak. - Jest to jedynie uznanie winy danej osoby, że popełniła zarzucony jej czyn. Wobec takiej osoby, co jest istotne, nie orzeka się kary, tylko okres próby, czyli jak w tym przypadku roku. To oznacza, że sprawca będzie musiał przestrzegać porzadku prawnego z takim rygorem, ze jeżeli nie będzie się stosował, może zostać podjęte - tłumaczy.

Sąd, który dokonał też modyfikacji zarzutu, orzekł wobec komendanta świadczenie pieniężne.

Sławomir G. był oskarżony o fałszowanie dokumentów. Miał nie stawiać się w pracy, ale podpisywać listy obecności.

Warunkowe umorzenie nie jest skazaniem, więc to czy mężczyzna wróci do pełnienia swoich obowiązków może zależeć od pracodawcy, czyli prezydenta. W świetle prawa nie ma ku temu przeszkód.

