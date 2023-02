Ponad milion złotych kary dla PEC w Siedlcach. Spółka nie dotrzymała warunków umowy Olga Kwaśniewska 14.02.2023 17:19 Chcieli być bardziej eko, dostali 1 milion 250 tys zł kary. Tyle siedleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej musi zapłacić Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powodem jest niedotrzymanie umowy o dofinansowanie remontu kotłowni węglowych z... 2016 roku.

Ponad milion złotych kary dla PEC w Siedlcach. Spółka nie dotrzymała umowy (autor: PEC)

Spółka przed upływem pięcioletniej karencji przerobiła kotły węglowe na gazowe, podczas gdy wcześniej modernizację kotłowni dotował Fundusz.

- Od dwóch lat staraliśmy się o zmianę zapisu umowy, bo inaczej ponieślibyśmy gigantyczne koszty, chcąc dostosować się do nowych norm unijnych - tłumaczy prezes PEC Marzena Komar. - 80-100 milionów. Taki koszt był przewidziany na instalację odpylania, odsiarczania, która by i tak nie dawała pewności działania przedsiębiorstwu. To byśmy już budowali tu instalację, byśmy rozłożyli przedsiębiorstwo. Nie wydatkowaliśmy 80-100 mln, wydatkowaliśmy 24 mln zł. Czyli nawet jakbyśmy karę zapłacili, to i tak połowa kwoty została niewydana - mówi.



Spółka odmówiła zapłaty kary. Dodatkowo złożyła skargę na prezesa Funduszu do Wojewody Mazowieckiego i do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

- Mogę zagwarantować, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby nasze argumenty przedstawić, uzasadnić je i bardzo ubolewam, że Fundusz nas zlekceważył, że nigdy w sposób retoryczny czy prawny nie odniósł się do naszych argumentów. Nasze pisma, które zostawały bez rozpoznania, bez odpowiedzi świadczą o lekceważeniu naszego przedsiębiorstwa - mówi Komar.



WFOŚiGW sprawy nie komentuje.

