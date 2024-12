Podwyżki w Siedlcach. Lokatorzy z wyższym czynszem, a radni z wyższą dietą Beata Głozak 12.12.2024 06:42 Największa w Siedlcach spółdzielnia mieszkaniowa zapowiada wzrost czynszów. Od przyszłego roku na lokatorów czeka 3–4-procentowa podwyżka. Tymczasem podwyżki również w ratuszu – tutaj jednak w górę, również od stycznia, idą diety dla radnych gminy.

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa (autor: Mapy Google)

Od stycznia wzrośnie czynsz Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – największej w mieście. Lokatorzy w przyszłym roku zapłacą o 3–4 procent więcej.

Jak tłumaczy prezes SSM, podwyżki wynikają głównie z podniesienia płacy minimalnej.

– W stosunku do pracowników fizycznych, którzy rzeczywiście zarabiają u nas na poziomie płacy minimalnej, musieliśmy tę płacę po prostu podnieść. To jest główna przyczyna, dla której wzrastają koszty eksploatacji – mówi Michał Golik.

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w całym mieście prawie 10 tysięcy lokali. Mieszka w nich około 30 tys. osób, podczas gdy liczba mieszkańców Siedlce wynosi ponad 77 tys.

Podwyżki dla radnych

Tymczasem radni gminy Siedlce otrzymają podwyżki swoich diet. Zmiany najbardziej odczuje przewodniczący rady.

Jeśli będzie obecny na sesjach i komisjach, otrzyma 3200 złotych, czyli 200 więcej niż do tej pory. Podwyżka u pozostałych będzie mniejsza.

– Od najniższego szczebla do tej pory radny miał 2600, od 1 stycznia będzie miał 2700, przewodniczący komisji miał 2700, bo to jest trochę więcej pracy, to teraz będzie miał 2800 – mówi wójt Henryk Brodowski.

Wysokość diety radnych gminy zależy od funkcji, ale przede wszystkim od liczby mieszkańców w reprezentowanym przez nich samorządzie.

Widełki zaczynają się od gminy do 15 tysięcy mieszkańców. Maksymalna kwota wynosi tam 2147,31 zł. W gminie od 15 do 100 tysięcy mieszkańców jest to 3220, 96 zł, a w gminie powyżej 100 tysięcy, jak Warszawa 4294,61 zł.

Od stycznia przewodniczący rady gminy Siedlce będzie zarabiał niemal maksymalną kwotę przewidzianą prawem i zaledwie 20 złotych mniej niż przewodniczący rady miasta Siedlce.

