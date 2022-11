Mieszkańcy STBS chcą szlabanów przy blokach Olga Kwaśniewska 11.11.2022 17:31 Chcą szlabanów na swoich parkingach. Mieszkańcy bloków Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego coraz częściej zwracają się do władz spółki z takim żądaniem.

Mieszkańcy STBS chcą szlabanów (autor: Zdj. ilustracyjne)

- Już kilka budynków zgłosiło takie oczekiwania - mówi prezes TBS, Adam Zawadzki. - Mieszkańcy coraz bardziej chcą, żeby im zamykać tereny parkingów. Zamknęliśmy w tym roku parking przy ul. Gospodarczej 12. Przy budynku są dwa szlabany postawione i dostęp do naszego parkingu mają tylko mieszkańcy tego bloku. Mieszkańcy innych też chcieliby, żeby te parkingi zamykać, więc to też sukcesywnie będzie wykonywane - tłumaczy.

- To nowoczesne i bezpieczne szlabany. W razie zagrożenia życia ratownicy wjadą bez problemu - tłumaczy Zawadzki. - One otwierają się na dźwięk karetki. Tam jest centralka, która reaguje na policję, straż, karetkę. Swoim sygnałem go otworzą - wyjaśnia.

W przyszłym roku STBS planuje także kontynuację rozpoczętych w tym roku remontów elewacji i wejść do klatek schodowych oraz malowania balkonów. Spółka ma w swoich zasobach 14 budynków. Lokatorzy w ramach czynszu płacą około 60 gr od metra kwadratowego na fundusz remontowy.

