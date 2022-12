Marznące opady na wschodzie Mazowsza. Jest alert IMGW dla części regionu RDC 06.12.2022 06:28 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami w dziewięciu województwach północnej i wschodniej Polski. Alert obejmuje wschodnie powiaty Mazowsza. Śniegu mogą spodziewać się mieszkańcy południa województwa dolnośląskiego.

Marznące opady na wschodzie Mazowsza. Jest alert IMGW dla części regionu (autor: pixabay)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki powodującymi gołoledź. Alerty będą obowiązywały do godzin porannych we wtorek w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, a także w części województwa lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

Na Mazowszu alert obowiązuje w powiatach: ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, łosickim, siedleckim i Siedlcach.

W naszym regionie ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązywał będzie do 10:00.

Natomiast w południowej części województwa dolnośląskiego, w górach powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm. Alert pierwszego stopnia, który dotyczy powiatu kłodzkiego będzie obowiązywał do godz. 16 we wtorek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

