Lekcja wf z biathlonistką Weroniką Nowakowską w Siedlcach Beata Głozak 12.12.2022 19:21 Była intensywna rozgrzewka, a potem strzelanie z karabinu. Na ostatniej w tym roku kalendarzowym "Lekcji wf z..." w Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach gościła biathlonistka, dwukrotna medalistka mistrzostw świata Weronika Nowakowska.

6 Lekcja wf z biathlonistką Weroniką Nowakowską w Siedlcach (autor: RDC)

Przy takiej pogodzie postawiliśmy na sporty zimowe – mówi pomysłodawca projektu siedlczanin Leszek Osik







Projekt „Lekcja wf z...” to inicjatywa rady rodziców, pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Radia Dla Ciebie. Wcześniej do szkoły przyjeżdżali już m. in. Agnieszka Kobus-Zawojska, Kamila Lićwinko, Malwina Kopron, a ostatnio Jakub Kot.

Źródło: RDC Autor: Beata Głozak/PL