Już jutro Gwiazdka Mikołaja - tradycyjna impreza w ośrodku kultury w Siedlcach Aneta Borkowska 03.12.2022 21:17 W niedzielę mieszkańców Siedlec czeka wyjątkowa impreza - Gwiazdka Mikołaja. Po południu na wszystkie dzieci czekać będzie wiele atrakcji, radości i dobrej zabawy.



Gwiazdka Mikołaja - tradycyjna impreza w ośrodku kultury w Siedlcach. (autor: Miasto Siedlce)

- W tym roku wydarzenie poprowadzi duet klaunów cyrkowych - zdradza Sebastian Gumiński z MOKu.

- Ruphert & Rico przygotują niezapomniane widowisko z udziałem Świętego Mikołaja oraz jego zimowego orszaku. Interaktywna fabuła wciąga do wspólnej zabawy wszystkich uczestników w każde widowisko to Bajkowa scenografia do programu, która dodatkowo jest przepięknie iluminowana bajecznym oświetleniem, będzie deszcz świecących konfetti imitujących śnieg, deszcz baniek mydlanych oraz bajkowo mikołajkowe postaci z prawdziwego domu Świętego Mikołaja - dodaje Gumiński.

Dodatkowo, mali uczestnicy będą mogli wysłuchać znanych, dziecięcych, świątecznych hitów oraz spotkać samego Świętego Mikołaja.

Wszystko to jutro w sali Podlasie w Siedlcach od 16.

