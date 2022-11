Interna w szpitalu w Siedlcach jeszcze poczeka na rozbudowę. Najtańszy wykonawca zrezygnował Beata Głozak 22.11.2022 15:11 To najbardziej opóźniona inwestycja ostatnich lat w szpitalu wojewódzkim w Siedlcach. Chodzi o rozbudowę interny. Rosnące koszty materiałów i robocizny sprawiły, że najtańszy wykonawca w poniedziałek zrezygnował.

Szpital wojewódzki w Siedlcach (autor: mat. szpitala)

- Wykonawca stwierdził, że nie uwzględnił wszystkich kosztów, co jest jednoznaczne z wycofaniem oferty. Ponieważ pozostałe oferty były ponad budżet, będziemy pracowali w najbliższym czasie, co z taką sytuacją zrobić - mówi prezes Marcin Kulicki.



Spółka ma teraz dwa wyjścia – ogłosić kolejny przetarg lub dołożyć brakujące trzy miliony złotych. Bez względu na decyzję wiadomo, że inwestycja opóźni się przynajmniej o rok.

- Takie mamy czasy niestety. To, co się dzieje na zewnątrz, wybitnie determinuje niestety to, co robimy i jak to przebiega - wyjaśnia Kulicki.

Pierwotnie szpital planował wydać na inwestycję 32 mln, potem 43, ale to wciąż okazuje się za mało. Oddział ma być rozbudowany o piętro i zwiększony o 70 łóżek - do 130.

Dzięki inwestycji ma powstać też część zabiegowa, w której świadczone byłyby procedury jednodniowe.

