"Igrzyska wiedzy", czyli naukowa gra terenowa dla szkół średnich w Siedlcach Beata Głozak 10.11.2022 23:12 "Igrzyska wiedzy" to pomysł grupy uczniów z liceum im. Bolesława Prusa. W grze może wziąć udział maksymalnie piętnaście 5-osobowych zespołów. Wśród nagród smartwatche, puzzle i słuchawki.

Naukowa gra terenowa dla szkół średnich w Siedlcach (autor: Piotrosz, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons)

- Chcemy pokazać, że wiedza zdobyta w szkole przydaje się w praktyce - mówi jedna z organizatorek „Igrzysk wiedzy” Iga Bielecka.

- Nie tylko wkuć i zapomnieć, w tych różnych naszych zadaniach będzie trzeba wykorzystać wiedzę. Na pewno część wiedzy będzie trzeba uzupełnić, żeby zadania wykonać i to też będzie sposób, żeby czegoś nowego się nauczyć - dodaje Bielecka.



- Igrzyska wiedzy to cztery różne sesje gier terenowych podzielone na różne tematy. Pierwszy to historia i sztuka, a kolejny to nauki przyrodnicze - wylicza Bartłomiej Burgs.

- Na których bardziej poznamy świat Polski geograficznej, umiejętności manualnej i wiedza techniczna, dzięki którym sprawdzimy się w codziennych czynnościach. Matematyka i logika, w której sprawdzimy swoją spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia - mówi Burgs.

Pierwsza gra w sobotę 19 listopada w centrum Siedlec a następne odsłony w kolejne 3 soboty. Zapisy już trwają – ilość miejsc jest ograniczona.

Czytaj też: Ponad 600 projektów w subregionie siedleckim dzięki wsparciu Mazowsza