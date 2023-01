Dzień Judaizmu w Siedlcach. Znamy program Beata Głozak 15.01.2023 16:56 Wykłady naukowe, rozmowy o historii i modlitwa. Dzień Judaizmu w kościele katolickim w tym roku odbędzie się w Siedlcach we wtorek.

RDC

– Spotykamy się o 9 w centrum miasta w miejscu po dawnej synagodze przy ul. Berka Joselewicza – mówi ksiądz Marek Weresa z diecezji siedleckiej. - Tam będzie to spotkanie modlitewne, rozpocznie się ono w ogóle takim wprowadzeniem historycznym. Następnie będziemy modlić się psalmami, zarówno przedstawiciele gminy żydowskiej, jak i przedstawiciele kościoła rzymskokatolickiego - wyjaśnia.





W programie obchodów także konferencja naukowa i interpretacja Starego Testamentu w seminarium duchownym w Nowym Opolu.

- Wykład zatytułowany "Abyśmy osiągnęli mądrość serca. Co jest lepsze: mędrzec czy prorok? Biblia, Talmud i to co my myślimy aktualnie”. Tę część poprowadzi rabin Boaz Pash z Izraela - dodaje.





Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii i przedmiotów związanych ze społecznością żydowską zamieszkującą przed wojną region siedlecki.

