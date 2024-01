Dwie awarie wodociągowe w Siedlcach. Bez wody kilkadziesiąt domów Beata Głozak 18.01.2024 16:13 Kilkadziesiąt domów jednorodzinnych w Siedlcach bez wody. Przyczyną awarie sieci wodociągowej w ciągu ulic Kraszewskiego i Starowiejskiej. Pierwsza z nich jest usuwana, drugiej jeszcze nie zlokalizowano.

Awaria wodociągowa w Siedlcach/zdjęcie ilustracyjne (autor: Wodociągi Siedleckie)

Dwie awarie sieci wodociągowej w Siedlcach - przy ulicy Kraszewskiego i Starowiejskiej. Bez wody jest kilkadziesiąt domów jednorodzinnych.

- To kolejne w ostatnich dniach tego typu sytuacje - mówi prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Kierzkowski. - Przyczyna, to spodziewamy się, co tam jest, bo było kilka awarii i najczęstsze przypadki to są pęknięcia poprzeczne ciągów z żeliwa szarego. Specyficzny materiał. Bardzo kruchy i mniej odporny na ruchy gruntu - tłumaczy.



Awaria przy Kraszewskiego ma być usunięta do godz. 17, a druga do godziny 22.

