Duża inwestycja drogowa w Siedlcach. Miasto podpisało umowę na przebudowę kilku ulic Beata Głozak 18.08.2023 19:58 Siedlce zabierają się za jedną z najbardziej wymagających i największych inwestycji drogowych ostatnich lat. Miasto podpisało umowę na wykonanie projektu budowy i rozbudowy kilku ważnych ulic. Roboty mają zacząć się w 2025 roku.

- Ofiar Pamięci II Wojny Światowej, następnie Okopowa do Artyleryjskiej, Artyleryjska, włączenie do Garwolińskiej na wysokości ulicy Monte Cassino, następnie ulicą Garwolińską i poza granicami miasta ulicą Siedlecką do wjazdu na „dwójkę” - wymienia naczelnik wydziału dróg Wojciech Cylwik.



Wykonawca ma przygotować dokumentację do października przyszłego roku.

– To nie będzie łatwe – przyznaje Paweł Sikora z firmy, która rozbuduje ulice. - Najważniejszą decyzją administracyjną będzie decyzja środowiskowa, od której będziemy musieli zacząć. To jest długi proces. W nim bierze udział społeczeństwo, dlatego bardzo ważne, żeby ludzie na tym etapie już poznali bardzo dobrze dokumentację projektową - dodaje.





Ulice po remoncie będą nieco poszerzone, z wytrzymałą podbudową, przygotowane na przejazd samochodów ciężarowych, ze ścieżkami dla rowerów i oświetleniem ledowym. Roboty, szacowane na ponad 80 mln zł, sfinansuje ministerstwo infrastruktury, zaczną się w 2025 roku.

