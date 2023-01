Co dalej z giełdą rolną w Białkach koło Siedlec? Olga Kwaśniewska 05.01.2023 18:32 Problem z giełdą rolną w Białkach. Gmina Siedlce zapowiadała jej powstanie już dwa lata temu. Inwestycja nie rozpocznie się jednak w tym roku, bo wciąż nie jest gotowa dokumentacja.

Co dalej z giełdą rolną w Białkach koło Siedlec? (autor: pxhere)

Targowisko dla rolników i producentów żywności miałoby mieścić się w sąsiedztwie centrum handlowego, a dokumentacja powinna być gotowa do końca zeszłego roku.

Sytuację tłumaczy wójt Henryk Brodowski.

- U nas już była, myśmy tak ją wstępnie zatwierdzili, bo tam chodzi jeszcze o dodatkowe drogi, dodatkowe odwodnienie. To my ze wszystkiego, to cośmy do nas należało, wykonali. Natomiast jeszcze tej dokumentacji, która tu powinna być u nas, to jeszcze jej nie mamy, ale myślę, że na pewno na początku roku się zjawi - mówi.





Poznański inwestor ze względu na pandemię, a później wybuch wojny w Ukrainie - opóźnia się z dostarczeniem koncepcji.

- On jest tego zdania, że w każdym układzie może współpracować. Mogą oni tę giełdę prowadzić, a nawet są tego zdania, że jeżeli gmina by chciała, to oni mogą też przekazać to gminie. Tylko wtedy gmina będzie musiała zatrudnić ludzi, angażować się. Wolałbym, żeby oni to prowadzili - mówi wójt.





Henryk Brodowski zapewnia, że giełda powstanie - nawet, jeśli gmina miałaby poprowadzić ją sama, bez zewnętrznego inwestora. Byłoby to największe takie miejsce w promieniu 100 km od Warszawy czy Lublina.

