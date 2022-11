Chusteczka z kokainą w więzieniu w Siedlcach. Zatrzymana 70-letnia kobieta Beata Głozak 29.11.2022 17:29 Przemytowi narkotyków zapobiegli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach. Przy kobiecie ubiegającej się o widzenie z synem znaleźli chusteczkę higieniczną... nasączoną kokainą. 70-letnia matka została zatrzymana, trafiła w ręce policji.

Próba przemytu z więzieniu w Siedlcach. 70-latka przyniosła chusteczkę nasączoną kokainą (autor: ZK w Siedlcach)

Do zdarzenia doszło we wtorek w zakładzie karnym w Siedlcach.

- Trefną chusteczkę nasączona kokainą, znaleziono pośród innych suchych chusteczek. Była ona dodatkowo zwinięta w folię spożywczą, z pewnością nie pochodziła z linii produkcyjnej - mówi rzecznik prasowy jednostki Przemysław Turyk.



- Do zatrzymania uczynnej mamy doszło dzięki czujności i funkcjonariuszy - podkreśla rzecznik. - Dzięki czynnościom profilaktycznym, które pozwoliły wysunąć uzasadnione przypuszczenie, że w najbliższym czasie do jednego z osadzonych może przyjść osoba, która może podjąć próbę transferu substancji narkotycznej - wyjaśnia.



Na miejsce wezwano policję i to ona będzie prowadziła dalsze czynności.

Wtorkowa próba wniesienia narkotyku do więzienia jest pierwszą od czasu zniesienia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

