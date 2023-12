Choinka za krew. Siedleckie Nadleśnictwo rozda dawcom zielone drzewka

Siedleckie Nadleśnictwo wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie włączają się do ogólnopolskiej akcji „Choinka dla życia”. W piątek 15 grudnia będzie można otrzymać świąteczne drzewko za oddanie krwi. – Jest to niesamowita idea — podkreśla kierowniczka RCKiK w Siedlcach, która zachęca do wzięcia udziału w akcji.