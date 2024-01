Budowa spalarni w Siedlcach w pierwszej połowie przyszłego roku. PEC: nie chcemy żadnego błędu Beata Głozak 23.01.2024 16:59 Znamy prawdopodobny termin rozpoczęcia budowy spalarni odpadów w Siedlcach. Inwestor, czyli Przedsiębiorstwo Energetyczne, wskazuje pierwszą połowę przyszłego roku. To później niż zakładaliśmy, ale nie chcemy żadnego błędu – mówi prezeska PEC Marzena Komar.

Śmieci (autor: Pexels)

Pierwsza połowa przyszłego roku to planowana data rozpoczęcia budowy spalarni w Siedlcach. Jak informowaliśmy w poniedziałek, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy stanowisko prezydenta miasta Andrzeja Sitnika, który w sierpniu wydając decyzję środowiskową dał zielone światło do budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Od tego stanowiska odwołał się siedlecki Mostostal, organizacja ekologiczna i osoba prywatna. Teraz SKO przyznało rację samorządowi, nie dopatrując się żadnych uchybień.

- W tym roku wyłonimy inżyniera kontraktu i ten inżynier kontraktu przygotuje nam informacje do przeprowadzania przetargu, i ten wykonawca podpisze z nami umowę, i będziemy mogli realizować tę inwestycję. Mamy tutaj w planie, że pierwszy kwartał 2027 roku to będzie ta inwestycja oddana do użytkowania - mówi prezeska PEC Marzena Komar.



Teraz spółka czeka na wpisanie spalarni przez urząd marszałkowski do planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego. Jest to niezbędne, aby mogła działać.

- Dostaliśmy informację, że będzie ten plan wojewódzki wyłożony w lutym. Nasza instalacja jest wpisana, że ta instalacja jest nam potrzebna. Jeszcze mamy to potwierdzić przez złożenie dokumentu, więc myślę, że już nie będzie żadnej siły, żeby tę naszą instalację wykreślić - tłumaczy Komar.



Budowa spalarni w Siedlcach ma być sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponad 60 mln złotych to dotacja a drugie tyle pożyczka. Spalarnia ma powstać na terenach Przedsiębiorstwa Energetycznego przy ul. Starzyńskiego.

Czytaj też: Nie ma przeszkód do budowy spalarni odpadów w Siedlcach. Jest decyzja SKO