Blisko 40 hektarów lasów zniknie z okolic Siedlec. To ze względu na budowę autostrady A2 Olga Kwaśniewska 03.04.2023 21:01 Zamiast lasów - autostrada. Blisko 40 hektarów utraciło Nadleśnictwo Siedlce w związku z trwającą budową A2. Tereny zostały przejęte przez Skarb Państwa.

Jak zapewnia nadleśniczy Jerzy Osiak, lasy powstaną - choć w innym miejscu.

- Będziemy starać się po mału to odzyskać. Odzyskaliśmy ponad 20, w tej chwili jesteśmy w trakcie załatwienia już formalności przy zakupie kolejnych prawie 7 ha. Czyli można powiedzieć, że to, co już wycięliśmy pod autostradę w ubiegłym roku, już zostało odkupione. Zostanie nam jeszcze około 8-9 ha wykupić gruntów, żeby odzyskać te utracone - mówi.







Właściciele gruntów w sąsiedztwie już istniejących lasów mogą je sprzedać nadleśnictwu. Ważne, by działki podlegały miejscowemu planowi zagospodarowania.

