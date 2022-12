Bez wyroku nie ma decyzji. Komentarz prezydenta Siedlec o komendancie straży miejskiej Beata Głozak 19.12.2022 18:50 Bez wyroku nie ma decyzji – tak prezydent Siedlec komentuje sprawę komendanta straży miejskiej. Sławomir G. został oskarżony przez siedlecką prokuraturę o fałszowanie dokumentów.

Bez wyroku nie ma decyzji. Komentarz prezydenta Siedlec o komendancie straży miejskiej (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Tydzień temu sąd warunkowo umorzył postępowanie ws. komendanta siedleckiego straży miejskiej na rok. Nie doszło do skazania, więc to, czy Sławomir G. wróci do pełnienia swoich obowiązków, zależy od pracodawcy.

– Na takie decyzje jest za wcześnie – uprzedza jednak Andrzej Sitnik. – Gdy wyrok będzie na piśmie, będę mógł podjąć stosowne kroki. Na razie nie ma o czym mówić, bo są tylko doniesienia medialne. Dla mnie wykładnią jest wyrok na piśmie – podkreślił.

Sławomir G. miał nie stawiać się w pracy, ale podpisywać listy obecności. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Czytaj też: Płocka komunikacja miejska będzie miała nowe autobusy