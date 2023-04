Bez informacji od listopada. Co z rządowym węglem w Siedlach? Beata Głozak 23.04.2023 16:38 Każdy mieszkaniec Siedlec, dla którego zabrakło rządowego węgla, dostanie list od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To odpowiedź na apel radnego Janusza Cabaja. Jak mówi Radiu dla Ciebie, niektórzy mieszkańcy nie dostali żadnych informacji w sprawie węgla, mimo że wnioski złożyli w listopadzie.

Rządowy węgiel w Siedlcach (autor: Zdj. ilustracyjne)

Niektórzy Siedlczanie w niepewności żyją od listopada. To wtedy złożyli wnioski o rządowy węgiel.

- Dzwonią do mnie siedlczanie, którzy twierdzą, że od listopada nie odstali z MOPR żadnej informacji, czy mają szanse na opał – tłumaczy radny Janusz Cabaj. - Fala telefonów do mnie, ale już fala taka wzmożona, bo do tych państwa, co czekają od listopada, dołączyła grupa mieszkańców, którzy czekają od grudnia. No i okazało się, że faktycznie nie ma już tego węgla. To po co trzymać mieszkańców w niepewności? - mówi.





Węgla zabrakło, bo Polska Grupa Górnicza dostarczyła do Siedlec zaledwie 600 ton z zamówionych przez miasto ponad 2 tys. ton.

Zastępca dyrektora MOPR Przemysław Grzegrzółka zapewnia, że instytucja poinformuje o tym zainteresowanych.

- Teraz każdy z mieszkańców, który złożył wniosek i nie został on rozpatrzony albo w całości albo w części, otrzyma pismo. Będzie informowało ono, że z racji, że węgla miasto otrzymało tylko taką ilość, wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony - wyjaśnia.



MOPR liczy, że będzie musiał wysłać do mieszkańców około 900 zawiadomień. Węgiel odebrało około 380 osób.

