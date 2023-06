Będą obrączkować bociany. Od jutra duża akcja przyrodników z Siedlec Olga Kwaśniewska 18.06.2023 13:39 Cel to oznakowanie przynajmniej 500 młodych ptaków i założenie 4 nadajników GPS. W poniedziałek start największej akcji przyrodniczej w Polsce - obrączkowania bocianów w powiecie siedleckim. To już trzynasta edycja, której efektem jest zebranie informacji o żerowiskach, zwyczajach i migracjach tego gatunku.

Od poniedziałku obrączkowanie bocianów (autor: Grupa EkoLogiczna)

Ireneusz Kaługa z Grupy EkoLogicznej opowiada, jak wygląda obrączkowanie.

- Nierzadko jest tak, że o 8 rano jesteśmy już pod pierwszym gniazdem, podjeżdżamy za pomocą specjalnego wysięgnika, zdejmujemy młode, jeżeli mamy widownię, która chce zobaczyć jak to się odbywa. Zakładamy obrączki, dokonujemy pomiarów dzioba i jedziemy do następnego gniazda. Tak przez cały dzień, około 9-10 godzin. W sumie w ciągu dnia wychodzi około 100 młodych ptaków, czasami zdarzy się także dorosły osobnik do zaobrączkowania - tłumaczy.

- Czeka nas wytężona praca, ale robimy to w imię nauki - zapowiada Kaługa. - Na terenie powiatu siedleckiego mieści się mniej więcej 446 par. Podczas obrączkowania odwiedzamy około polowy z nich. W tym roku postanowiliśmy przeprowadzić też badania i zmierzymy temperaturę na gnieździe. Będziemy wiedzieć w jakich warunkach pracujemy i w jakich te młode w gnieździe siedzą - dodaje.

Odczyty obrączek pozwalają na zebranie informacji o żerowiskach, zwyczajach i migracjach tego gatunku i jego lepszą ochronę. Start w poniedziałek o 9. Podczas poprzednich edycji w sumie udało się oznakować prawie 8 tysięcy młodych bocianów.

Czytaj też: Targowisko w Sokołowie Podlaskim będzie wyremontowane