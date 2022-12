Awaria wodociągowa w Siedlcach. Mieszkańcy kilku budynków bez wody nawet do jutra Aneta Borkowska 21.12.2022 11:24 Awaria sieci wodociągowej w Siedlcach. Bez wody są mieszkańcy kilku bloków czy Brzeskiej i Młynarskiej - może tak zostać nawet do rana. Zdaniem wodociągowców, przyczyną może być gwałtowna odwilż po mrozie.

Awaria wodociągowa w Siedlcach. Mieszkańcy kilku budynków bez wody nawet do jutra (autor: RDC)

Do awarii doszło we wtorek po południu na skrzyżowaniu ulic: Brzeskiej, Młynarskiej, Wyszyńskiego i 3-Maja.

- Niestety musieliśmy zakręcić wodę - mówi prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Kierzkowski. - Przy ulicy Młynarskiej, tam są dwa bloki plus bodajże cztery budynki jednorodzinne i wzdłuż ulicy Brzeskiej na odcinku od ulicy Młynarskiej do Wyszyńskiego. Tam też jest kilka kamienic. To też tutaj nie ma wody - wyjaśnia.





- Pęknięcie nastąpiło na rurociągu żeliwnym. Bardzo możliwe, że to jest związane z czynnikami temperaturowymi. W tej chwili prace trwają w celu ustalenia dokładnej lokalizacji. Trudno mi mówić o czasie zakończenia awarii. Czy to nastąpi dzisiaj późnym popołudniem, czy może się przedłuży do rana - tłumaczy Kierzkowski.





Beczkowozy są podstawione przy sklepie meblowym Emilia.

