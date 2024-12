19-latka spakowała po porodzie dziecko do reklamówki. Chłopczyk zmarł. Jest akt oskarżenia

Urodziła w domu dziecko, po czym zawinęła je w ubrania i spakowała do reklamówki. Chłopczyk zmarł. Teraz 19-letnia Patrycja S. odpowie przed Sądem Okręgowym w Siedlcach, do którego trafił akt oskarżenia. Grozi jej do 5 lat więzienia, chociaż kobieta postępowała w stanie ograniczonej poczytalności.