Z. Sipiera o wizycie Zełenskiego w Polsce: Zmieniamy nurty polsko-ukraińskie Adam Abramiuk 05.04.2023 09:33 Polska będzie miała ogromne znaczenie dla odbudowy Ukrainy – powiedział w Poranku RDC Zdzisław Sipiera. Poseł PiS i członek komisji spraw wewnętrznych mówił na naszej antenie o znaczeniu oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Odniósł się również do kwestii ukraińskiego zboża.

Zdzisław Sipiera w RDC o wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce (autor: RDC)

Członek rady doradców politycznych Prezesa Rady Ministrów. Zdzisław Sipiera powiedział w Radiu dla Ciebie, że oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce jest ważna dla naszych przyszłych stosunków.

– Bardzo silny sojusz polsko-ukraiński to przeciwwaga dla wielkiej polityki niemieckiej, która zawsze zakładała, że interesy niemieckie są w Europie ważniejsze niż inne. Zwłaszcza po wojnie, kiedy Ukraina będzie odbudowywana, Polska powinna mieć jedno z najważniejszych miejsc w tej odbudowie. To są pieniądze, miejsca pracy, to również rozwój dla naszego kraju – mówił Sipiera.

Gość Radia dla Ciebie podkreślił, że jesteśmy w momencie, w którym zmieniamy stosunki polsko-ukraińskie.

– Te dwa państwa to możliwość ekspansji na przyszłe lata i względnie rolnictwa, ponieważ Polska i Ukraina są potęgami w tym zakresie. To bardzo ważna wizyta i mam nadzieję, że padną bardzo ważne słowa. Mamy okres, w którym zmieniamy nurty polsko-ukraińskie i idziemy w dobrym kierunku dużego pojednania, wyjaśniając sobie wszystkie sprawy, które w naszej historii były – dodał.

Co z ukraińskim zbożem w Polsce

Zdzisław Sipiera odniósł się również do kwestii ukraińskiego zboża. Chodzi o tranzyt płodów rolnych, które miały przejeżdżać przez Polskę i być dalej eksportowane na świat.

Jak alarmują polscy rolnicy, zboże jednak rozlało się po polskim rynku po niższej cenie, co spowodowało protesty rolników.

Członek komisji spraw wewnętrznych przypomniał, że Polska była bezpiecznym lądowym korytarzem, którędy zboże mogło przejechać.

– Niestety w takim momencie są również pokusy szybkiego zarobku. Po co dalej, skoro możemy sprzedawać bliżej, będzie taniej. To niestety wpłynęło również na ceny i jest teraz problem – zauważył.

Rolnicy skarżą się, że ukraińskie zboże cały czas pozostaje w polskich magazynach, a to będzie powodowało problem przy kolejnych żniwach.

– Przed okresem zbiór z pól trzeba opróżnić nasze magazyny, upłynnić pewne miejsca, żeby można było przyjmować nowe zboże, a jednocześnie zabezpieczyć przed nieuczciwościami, aby transport odbywał się w zabezpieczonych wagonach – dodał Sipiera.

Zgodnie z planem wizyty Wołodymyr Zełenski ma spotkać się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Polskie władze będą rozmawiały z nim o kwestiach bezpieczeństwa czy współpracy gospodarczej.

Z kolei na godz. 18:00 zaplanowano wspólne wystąpienie prezydentów na Zamku Królewskim w Warszawie.

Posłuchaj całej rozmowy: Poranek RDC. Zdzisław Sipiera

Czytaj też: Finlandia została 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego