Sekretarz stanu w RDC: Tarcze antyinflacyjne zostają na 2023 rok Cyryl Skiba 17.12.2022 10:17 Profesor Norbert Maliszewski w rozmowie z Michałem Kolanko na antenie RDC zapewnił, że w 2023 roku VAT na żywności pozostanie zerowy. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szef Rządowego Centrum Analiz dodał też, że będzie kontynuowana wypłata m.in. dodatków węglowych.

Tarcza inflacyjna 2023 (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Gość RDC podkreślał w audycji „Polityka w południe”, że w nowym roku zmienią się mechanizmy mrożenia cen. Chodzi zwłaszcza o ceny gazu i energii elektrycznej.

– Cena gazu, czyli megawatogodzina, ta cena zostaje zamrożona. Aczkolwiek w związku z tym, że zostanie podniesiona stawka VAT, to ten koszt będzie wyższy. Tylko pamiętajmy, że gdyby nie działanie rządu, to wówczas ten koszt na rachunku byłby co najmniej trzyipółkrotnie wyższy – powiedział prof. Maliszewski.

VAT na żywności pozostaje w 2023 roku zerowy i kontynuowana będzie wypłata m.in. dodatków węglowych. W pierwszym kwartale 2023 roku inflacja będzie jeszcze wysoka. Szczyt przewidywany jest na luty.

– W związku z tym, że wprowadzono tarczę, inflacja spadła i na skutek tego efektu bazy będziemy przy granicy inflacji dwudziestoprocentowej. Oczekujemy natomiast od chociażby sprzedawcy paliw, zwłaszcza od spółek Skarbu Państwa, tych zasad, o których mówiliśmy, a więc zysk zero plus, czyli jak najmniejsze marże, bo dla nas ważny jest efekt psychologiczny, żeby ta inflacja w lutym jednak nie przekroczyła dwudziestu procent – podkreślił sekretarz stanu.

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 17,5 procent.

W szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w poprzednim miesiącu wyniosła 17,4 procent. W październiku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 17,9 procent.

Posłuchaj całej audycji: Polityka w południe. Norbert Maliszewski

