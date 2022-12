Radny Pragi o remoncie Sinfonii Varsovii: czy to naprawdę konieczne? Cyryl Skiba 15.12.2022 10:42 Budowa nowej siedziby Sinfonii Varsovii to wątpliwa inwestycja – szef klubu PiS na Pradze-Południe Marek Borkowski skomentował w „Poranku RDC” zamieszanie wokół finansowania budowy.

Dzisiaj Rada Warszawy będzie decydować o ewentualnym przesunięciu 30 milionów złotych z drugiego etapu inwestycji na trwający pierwszy etap. Przesunięcie środków jest konieczne w obliczu wzrostu cen wywołanego kryzysem finansowym. Ratusz sygnalizował, że finansowanie może zostać wstrzymane.

Zdaniem dzielnicowego radnego nowa sala koncertowa nie jest najbardziej palącą potrzebą Pragi-Południe.

– Nie ma żadnego pomysłu na wykorzystywanie tych istniejących budynków. One są naprawdę wielkie, mają piękne marmurowe schody, wysokie sufity. To stoi puste i tylko od czasu do czasu filmowcy kręcą tam jakieś produkcje. Nie widzę pomysłu na wykorzystywanie tych wnętrz i to mnie przede wszystkim boli. Czy od razu jest potrzebna inwestycja za pół miliarda złotych w postaci tej hali? Mam pewne wątpliwości – powiedział Borkowski na antenie RDC.

Remont i adaptacja trzech zabytkowych budynków przy Grochowskiej już się rozpoczęły. Sinfonia boi się, że zostanie nie dość, że z sypiącymi się budynkami, to jeszcze z rozkopanym placem budowy i już w ogóle nie będzie miała gdzie grać.

Pierwsze koncerty mają zgodnie z planem odbywać się tam już za dwa lata.

