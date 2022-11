„Porywał ludzi za sobą jak żołnierz”. Konferencja o T. Łomnickim w Warszawie

„Tadeusz Łomnicki. Największy aktor we wszechświecie” – to temat konferencji naukowej organizowanej w 30. rocznicę śmierci aktora organizowanej przez Akademię Teatralną w Warszawie. – On porywał ludzi za sobą jak żołnierz, który biegnie w tyralierze na jakimś froncie – powiedział prof. Jarosław Gajewski w Poranku RDC.