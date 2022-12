"Owoc obserwacji rewolucji kulturowej na zachodzie Europy". J. Gajewski w RDC o "Vatzlavie" Adam Abramiuk 19.12.2022 10:50 Wyjątkowe przedstawienie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wystawiony będzie "Vatzlav" na podstawie komedii Sławomira Mrożka z 1968 roku. O spektaklu na naszej antenie opowiadał jego reżyser prof. Jarosław Gajewski.

Sławomir Mrożek napisał sztukę podczas emigracji we Francji.

- To historia rozbitka, który trafia do obcego kraju i zaczyna tam nowe życie w show biznesie - mówił w "Poranku RDC" prof. Jarosław Gajewski. - Spod horyzontu wytacza się rozbitek ocalony z katastrofy morskiej. Rozbitek, który był niewolnikiem. I on rozpoczyna proces swojego bytowania na wolności. Nie umie jej, zastanawia się, co to jest wolność. Chciałoby się powiedzieć, całym życiem ją studiuje, doznaje bolesnych konsekwencji wolności - tłumaczył.





- Sztuka była owocem obserwacji rewolucji kulturowej na zachodzie Europy - dodał Gajewski. - Odnosi obecność imigracji z Europy wschodniej do tych krajów i do jej uczestnictwa w tych przemianach. Sztuka znowu porusza nieoczekiwanie po ponad pół wieku, zaczyna znowu do nas przemawiać. Sztuka nieoczekiwanie stała się, chciałoby się powiedzieć, klasyczna - wyjaśnił.





Pokazy spektaklu już 20 i 21 grudnia o 17:30 i 20:00, a także 23 grudnia o 18:00.

Posłuchaj całej rozmowy: "Vatzlav" w reżyserii prof. Jarosława Gajewskiego

