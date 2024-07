Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek gościem „Popołudnia RDC”

Gościem Jerzego Chodorka w „Popołudniu RDC” będzie Maciej Lasek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W audycji porozmawiamy o budowie CKP, oraz o tym, co się stanie z lotniskami zlokalizowanymi na Mazowszu. Zapraszamy do słuchania rozmowy po godzinie 15:20.