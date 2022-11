Zajęcia dla uczniów szkół średnich z Radomia i okolic na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym Anna Orzeł 23.11.2022 16:09 Młodzi ludzie z Radomia będą mieli okazję wzięcia udziału w zajęciach z zakresu prawa i administracji, a także w wydarzeniach organizowanych przez studenckie koła i organizacje. Wszystko za sprawą umowy o współpracy, którą z pięcioma placówkami podpisała radomska uczelnia.



Uczniowie szkół średnich z Radomia i okolic trafią na Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny. (autor: Pexels)

Marzą o karierze w służbach mundurowych, teraz zyskują szansę na osiągnięcie celu. Uczniowie szkół średnich z Radomia i okolic trafią na Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny.

To cenne doświadczenie uważa Filip Wielgus z XI LO w Radomiu.

- Według mnie jest to bardzo ważne dlatego, że wybierając jednak tę ścieżkę służb mundurowych, znajomość prawa jest niesamowicie ważna i kiedy możemy poznać jego podstawy już na etapie szkoły średniej, jesteśmy przygotowani do świadomego wyboru służb mundurowych, nie wybieramy w ciemno - mówi Wielgus.

Zdaniem Marty Pożyczki, nauczycielki z XI LO w Radomiu, oferta edukacyjna szkoły powinna być atrakcyjna dla ucznia.

- Często zapraszaliśmy gości czy to z policji, czy z prokuratury, żeby ktoś mógł troszeczkę przybliżyć tę pracę i te właśnie w prawne aspekty pracy w służbach mundurowych także myślę, że ta umowa teraz na pewno będzie dużym plusem dla naszej szkoły - mówi Pożyczka.

- Znajomość prawa jest podstawą dla każdego - tłumaczy profesor Joanna Smarż, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu.

- Wychodzimy w ten sposób właśnie do młodych ludzi, chcemy pokazać, co robimy i czym się zajmujemy, co możemy im zaoferować w przyszłości. Ta współpraca już widzę w tej chwili, owocuje tym, że chętnie wybierają (red. uczniowie) naszą uczelnie, nasz wydział i jesteśmy z tego bardzo dumni - dodaje Smarż.

Oprócz XI LO umowa została także podpisana z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach, Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach, I Liceum Mundurowym w Radomiu i Zespołem Szkół Samochodowych w Radomiu.

