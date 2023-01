Zabił żonę, wielokrotnie ranił syna. Postępowanie ws. tragedii w Rozniszewie będzie umorzone Iwona Rodziewicz-Ornoch 09.01.2023 10:23 Postępowanie w sprawie rodzinnej tragedii w Rozniszewie w powiecie kozienickim zostanie umorzone - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Mężczyzna, który zadał swojej żonie 20 ciosów nożem i wielokrotnie ranił swojego syna, został uznany za niepoczytalnego.

Zabił żonę, wiielokrotnie ranił syna. Postępowanie ws. tragedii w Rozniszewie będzie umorzone (autor: Rafał T/Wikimedia Commons)

- Mamy wyniki obserwacji sądowo-psychiatrycznej - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. - Biegli sporządzili opinię, z której wynika, że w dacie popełnienia czynu podejrzany miał zniesioną całkowicie zdolność do rozpoznania znaczenia swoich czynów, jak również do kierowania swoim postępowaniem. Biegli wskazali, że wymaga on zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego poprzez umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym - tłumaczy.





Do rodzinnej tragedii w Rozniszewie doszło przed sylwestrem w 2021 roku. 43-letni wówczas mężczyzna zaatakował w trakcie domowej awantury swoją żonę. W obronie matki stanął ich 15-letni syn, który starał się uniemożliwić ojcu zadawanie kolejnych ciosów. Chłopiec został również wielokrotnie dźgnięty.

Po zdarzeniu sprawca zbiegł. Został odnaleziony w lesie. Mężczyzna miał rany cięto-kłute brzucha.

Według śledczych, 43-latek najprawdopodobniej okaleczył się sam. Jak dowiedziało się RDC, nastolatek do dzisiaj przebywa w Klinice Budzik.

Oprócz 15-letniego syna małżeństwo miało także drugie dziecko. 8-letni chłopiec trafił pod opiekę rodziny

Czytaj też: Tragedia w Rozniszewie. Areszt dla 43-latka, który miał zabić żonę