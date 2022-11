Wypadek w Antoniówce. Potrącone dwie nastolatki Iwona Rodziewicz-Ornoch 29.11.2022 11:47 Rano na drodze wojewódzkiej 737 w Antoniówce pod Radomiem doszło do potrącenia dwóch nastolatek na oznakowanym przejściu dla pieszych. Dziewczynki w wieku 14 i 16 lat trafiły do szpitala.

Potrącenie dwóch nastolatek (autor: Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni - Letnisko)

Kierujący samochodem 58-latek nie zachował należytej ostrożności. Poszkodowane nastolatki trafiły do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

- Obrażenia i stan ogólny nie zagraża ich życiu – informuje Karolina Gajewska ze szpitala.

- 14-latka po wstępnej diagnostyce na oddziale ratunkowym, ze złamaniem ręki i innymi urazami komunikacyjnymi została przyjęta na oddział chirurgii dziecięcej. Natomiast 16-latka jest w trakcie diagnostyki. Po otrzymaniu wyników lekarz podejmie decyzję, co do dalszego jej leczenia - dodaje Karolina Gajewska.

Policja przestrzega, by nie lekceważyć warunków na drogach.

- Zwłaszcza teraz w okresie jesienno-zimowym, kiedy śpieszymy się rano do pracy i jeszcze na drogach jest ciemno. Apelujemy o to aby kierujący zbliżając się do przejść dla pieszych, by obserwowali całe otoczenie przejścia, nie wyprzedzali, nie wymijali. Zdjęli nogę z gazu, tak aby nie dochodziło do tragicznych w skutkach zdarzeń - mówi Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Trasa w kierunku Radomia jest już przejezdna. Kierowca był trzeźwy, jednak została pobrana od niego krew ma zawartość środków odurzających.

