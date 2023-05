Trzy tygodnie do odbiorów stadionu Radomiaka. Mobilna trybuna odpowiedzią na zastrzeżenia policji Iwona Rodziewicz-Ornoch 10.05.2023 07:09 Trybuna mobilna na stadionie Radomiaka sposobem na rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa? Klub RKS Radomiak prowadzi konsultacje z policją w zakresie zabezpieczania meczów piłkarskich. Ta zgłosiła zastrzeżenia do obiektu. Tymczasem do planowanych odbiorów zostały trzy tygodnie.

Stadion Radomiaka gotowy do odbiorów? (autor: MOSIR Radom)

Policja zgłosiła zastrzeżenia do stadionu Radomiaka. Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz alarmował, że brak właściwych rozwiązań może skutkować negatywną opinią stanu bezpieczeństwa. W związku z tym klub RKS Radomiak prowadzi konsultacje z policją.



Jak mówi RDC rzecznik MOSIR Dariusz Osiej, ośrodek czeka teraz na konkretne ustalenia.

- Pomysł klubu RKS Radomiak, by trybunę dla kibiców gości mobilną ustawić po stronie zachodniej, między trybunami południową i północną. Wstępnie zgodę na to wyraziła policja, ale w tej chwili obie strony prowadzą konsultacje w tej sprawie. To są konsultacje robocze - tłumaczy.





- Jeżeli policja i klub Radomiak dogadają się, ta trybuna będzie ustawiana dopiero po uzyskaniu zgody na użytkowanie obiektu, czyli stadionu. Czyli to nie będzie wcześniej niż lipiec - sierpień - dodaje.

Terminy będą dotrzymane?

Tymczasem zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają zakończyć się równo za trzy tygodnie.

- Jest duża szansa na dotrzymanie terminów - mówi rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. - Generalny wykonawca nie zgłaszał nam żadnych problemów. Trzymamy się terminu 31 maja. Został zakończony montaż dachu nad trybuną północną. To bardzo cieszy. Jeden z podwykonawców kończy montaż siedzisk na tej trybunie. Siedziska na trybunie południowej są już dawno zamontowane. Aktualnie główne prace koncentrują się na przyszłej płycie boiska piłkarskiego - tłumaczy.

Na nie poczekamy trochę dłużej.



- Trwają prace przy odwodnieniu boiska. No i później sukcesywnie każdy kolejny etap aż do finalnego ułożenia zielonej murawy. Trzeba też pamiętać, że prace przy płycie boiska piłkarskiego determinuje pogoda, więc tutaj te prace jakby delikatnie uległy spowolnieniu - relacjonuje Osiej.

Odbiory obiektu mają potrwać do końca lipca.

Budowa stadionu Radomiaka trwa już siódmy rok. To jedna z najdłużej trwających inwestycji na Mazowszu. Termin zakończenia budowy zmieniano kilkukrotnie.

Czytaj też: Ponad 1,7 tys. pasażerów w siedem dni. Lotnisko Warszawa-Radom podsumowało pierwszy tydzień działania