Szpital w Radomiu bez neurochirurgii. Wiemy, co z pacjentami Anna Orzeł 05.01.2023 20:02 Planowe zabiegi zostały odwołane, a pacjenci z Radomia wymagający leczenia neurochirurgicznego, znajdą pomoc w kieleckich i warszawskich szpitalach. Chodzi o Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. Lekarze specjaliści odeszli z końcem grudnia z pracy.

Szpital w Radomiu bez neurochirurgii. Lekarze odeszli z pracy (autor: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu)

Każdy pacjent, który trafi na Szpitalny Oddział Ratunkowy, może liczyć na profesjonalną opiekę.

- Nikt nie zostanie zostawiony sam sobie - zapewnia Karolina Gajewska z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. - W przypadku, kiedy pacjent będzie wymagał leczenia neurochirurgicznego, wówczas zostanie on przewieziony do innego ośrodka, z którym porozumieliśmy się w tej kwestii. Chcemy podkreślić, że zarząd naszej placówki dokłada wszelkich starań, by tę sytuację jak najszybciej rozwiązać - mówi.

Szpital ogłosił konkurs i czeka na zgłoszenia chętnych. Sześciu zatrudnionych neurochirurgów było na umowach kontraktowych, wszystkie kończyły z ostatniego dnia grudnia.

